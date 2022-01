Volksbank Hilden : Derin Vardar ist jetzt Filialleiter

Leitungswechsel in der Hildener Volksbank-Filiale: Marc Buschhausen (l.) übergibt an seinen bisherigen Stellvertreter Derin Vardar. Foto: Volksbank/Bettina Osswald

Hilden Der 31-jährige Volksbanker arbeitet bereits seit einem Jahr in der Filiale in der Straße Am Kronengarten und kennt die Stadt und die Kundschaft.

Das neue Gesicht der Volksbank in Hilden ist ein vertrautes: Derin Vardar ist seit Jahresbeginn Filialleiter. Er arbeitet bereits seit einem Jahr in der Filiale in der Straße Am Kronengarten und kennt die Stadt und die Kundschaft. Er folgt auf Marc Buschhausen, der nach drei Jahren in Hilden zurück in seine Heimatstadt Remscheid wechselt. Der Mensch steht für den Volksbanker Vardar im Mittelpunkt. Privatpersonen und Unternehmen, die bei ihm Rat suchen, ganzheitlich zu begleiten, das ist seine Mission. „Ich möchte ihnen ein verlässlicher

Partner sein“, sagt Derin Vardar, „und in unserer Bank hat man die Freiheit, die Menschen wirklich bedarfsgerecht zu beraten.“ Vertrauen zu wecken und aufzubauen, das ist dem 31-Jährigen wichtig: „Die Menschen, die zu uns kommen, müssen wissen, dass wir es ehrlich mit ihnen meinen.“

Derin Vardar ist ein echtes „Kind“ der Volksbank im Bergischen Land. 2010 begann er seine Ausbildung bei der bergischen Genossenschaftsbank, die ihren Hauptsitz in Remscheid hat und seit 1964 auch in Hilden vertreten ist. Nach Stationen in Wuppertal-Ronsdorf, Remscheid und Solingen-Aufderhöhe ist er nun in Hilden angekommen. Bei der neuen Aufgabe freut er sich auch auf die Personalführung und -verantwortung: „Förderer von Kollegen zu sein, reizt mich sehr.“

Aufgewachsen ist er in Remscheid, heute wohnt Derin Vardar mit seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn in Kaarst. Mit ihnen verbringt er seine Freizeit am liebsten – und wenn noch etwas Zeit übrig bleibt, schwingt er sich aufs Rad oder tüftelt mit Lego. „Ja, das geht auch als Erwachsener“, sagt er mit