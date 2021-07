Hilden/Haan : Volksbank bietet Online-Portal rund ums Haus

Hilden/Haan Die für Immobilienbesitzer frei zugängliche Bergische Toolbox hilft beim Kaufen, Bauen und Modernisieren. Erste aussagekräftige Ergebnisse bekommen die Toolbox-Nutzer direkt auf der Plattform, ohne ihre persönlichen Daten hinterlegen zu müssen.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist auch im Bergischen Land ungebrochen. In der anhaltenden Tiefzins-Phase denken zudem viele Immobilienbesitzer über die Modernisierung ihres Hauses oder ihrer Wohnung nach, um den Wert zu erhalten oder zu steigern. Für all die wichtigen Fragen, die rund ums Bauen, Kaufen oder Modernisieren aufkommen, bietet die Volksbank im Bergischen Land ein neues und frei zugängliches Online-Werkzeug an: die „Bergische Toolbox“.