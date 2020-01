Ohligs/Hilden/Haan : „Schiege“ verzückt Vogelpark-Besucher

Die „Schiege“ ist eine Kreuzung zwischen Ziege und Schaf. Der Vater ist einThüringer Ziegenbock, die Mutter ein Kamerun Schaf. Foto: Meuter, Peter (pm)

Ohligs/Hilden/Haan Das noch junge Jahr brachte dem Tierpark an der Hildener Stadtgrenze schon einige Zuwächse – und darunter auch eine besondere Erdenbürgerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Ein Christkind konnten Gäste und Pfleger im Solinger Vogel- und Tierpark nicht begrüßen, ein Neujährchen auch nicht. Aber entscheidend ist ja letztlich ohnehin, dass das Leben seinen Weg findet, und nicht unbedingt, an welchem Datum. Und so kam das erste Jungtier im Gehege der Waldziegen am 2. Januar auf die Welt. Wenig später folgte ein zierliches Geschöpf, das auf der Anlage am Hermann-Löns-Weg derzeit besonderes Aufsehen erregt: Denn das inzwischen gut eine Woche alte Mädchen ging aus der Verbindung vom Thüringer Waldziegenbock Kevin mit Kamerunschaf Mareike hervor – es ist also gewissermaßen eine „Schiege“, wie Tierpflegerin Sabrina Thiele schmunzelnd sagt. Die Mischung ist im Park ein Novum – zugleich betont die Pflegerin: „Wenn man Schafe und Ziegen zusammenhält, passiert das unweigerlich.“

Erst vor etwa eineinhalb Jahren hatte der Tierpark die kräftig gebauten Waldziegen neu auf der Anlage eingeführt. Und die scheinen sich – so sieht es zumindest für den Besucher aus – mit den Schafen gut zu verstehen. Das Jungtier lässt es derzeit naturgemäß noch ruhig angehen und kauert entspannt an einer Totholzhecke in der Mitte des Außengeländes. „Die Mutter ruft die Jungen zum Säugen“, sagt Thiele. Und zu überhören ist Mareikes meckerndes Organ wahrlich nicht. Zur Welt kam das Jungtier, in dessen ansonsten weißes Fell sich braune Farbkleckse eingeschmuggelt haben, im Stall. In einem strengeren Winter würde es dort in der Anfangszeit wohl auch bleiben, nicht aber bei den frühlingshaften Temperaturen der Gegenwart, erklärt Thiele. So können die vorbeiflanierenden Familien mit ihren Kindern die „Schiege“ schon jetzt bewundern.

Info Der Solinger Vogel- und Tierpark Fakten Die Anlage am Herrmann-Löns-Weg 71 in Ohligs wurde im Jahr 1927 gegründet und bietet rund 300 Tieren ein Zuhause. Träger ist der Verein „Freunde + Förderer Ohligser Vogelpark“. Insgesamt sieben Mitarbeiter kümmern sich um die Tierpflege. Neues Zwei neue Tierpfleger und ein Tierpflegehelfer haben ihre Arbeit auf der Anlage angetreten. Als tierischen Neuzugang begrüßte der Vogelpark einen Trauerschwan. Renovierungsarbeiten stehen in diesem Jahr in der Schneeeulenanlage an. Infos: www.wordpress.solinger-vogelpark.de

Mehrere Jungtiere sind in den letzten Wochen bei den Ziegen geboren – mindestens eins ist noch in den Startlöchern. Bei den anderen Vogelpark-Bewohnern wird der Nachwuchs hingegen noch auf sich warten lassen. „Die Vögel kommen erst ab dem Frühling“, sagt Thiele. Die „Schiege“ erfreut sich laut der Tierpflegerin bester Gesundheit. Gesäugt wird das Junge etwa ein halbes Jahr lang, beginnt aber schon nach der ersten Woche, sich nach und nach an das Heu seiner älteren Artgenossen zu gewöhnen. Die sind zwar trotz ihres Temperaments eine Gemeinschaft. Vater Kevin jedoch nimmt vergleichsweise wenig Anteil am Werdegang des Nachwuchses – er beschützt schließlich die Herde. Und er ist letztlich auch der Grund dafür, dass die „Schiege“ nicht sehr lang im Ohligser Tierpark verweilen wird: Denn wenn die Tochter eines Tages die Geschlechtsreife erlangt, würde auch sie von Kevins Fortpflanzungstrieb nicht verschont bleiben.