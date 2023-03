Vocal Jazz in der Klinik im Park in Hilden Konzertreihe steht vor dem Aus

Axel Fischbacher spielt nicht nur außergewöhnlich gut Gitarre, er veranstaltet auch hochkarätige Konzerte. Vorzugsweise Jazz, gerne auch in Hilden. Neben dem Blue Monday etablierte er vor mehr als zehn Jahren eine Vocal-Jazz-Reihe in der Klinik im Park – ein Highlight für Fans dieses Musikstils. Und für dieses Jahr hatte er auch schon vier Konzerte geplant. Eins davon, mit dem Trio „Luah“, hätte an diesem Freitag stattfinden. „Luah“ ist für den Deutschen Jazzpreis „Vocal Album of the Year“ nominiert. Doch das Konzert wurde abgesagt.