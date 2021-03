Corona-Zahlen : Virusmutation bei Hälfte der Infizierten nachgewiesen

Hilden/Haan 82 Corona-Infizierte hat der Kreis Mettmann am Sonntag für Hilden verzeichnet, in Haan sind es 54. Kreisweit wurde inzwischen bei 50 Prozent der Infizierten eine Virusmutation nachgewiesen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 763 Infizierte, davon in Erkrath 53, in Haan 54, in Heiligenhaus 62, in Hilden 82, in Langenfeld 40, in Mettmann 48, in Monheim 50, in Ratingen 168, in Velbert 176 und in Wülfrath 30.