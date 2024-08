Vortrag in der Stadtbibliothek „Vincent van Gogh – ein Leben in Farben“

„Vincent van Gogh – Ein Leben in Farben“. so lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Donnerstag, 22. August, um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, stattfinden wird. Angekündigt ist „ein Portrait in Wort, Bild und Ton“.