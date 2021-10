Noch mehr Elektroroller in Hilden : Vierter Anbieter vermietet E-Scooter in Hilden

Hilden Seit Freitag können in Hilden nicht mehr nur 150, sondern 200 Elektroroller für Kurzstrecken gemietet werden. Das Unternehmen „Bolt“ sein Gebiet auf die Itterstadt ausgeweitet.

Auf der Homepage des Anbieters taucht Hilden am Vormittag noch nicht in der Liste der Städte, in denen Bolt-Roller verfügbar sind, auf. Aber die App hat das Gebiet bereits freigeschaltet. Darin zu sehen sind auch Bereiche, in denen die Roller fahren und abgestellt werden dürfen – und außerdem die Tabuzonen. Auffällig ist, dass die Mittelstraße nicht komplett ausgenommen ist, sondern zwischen Schulestraße und Fritz-Gressard-Platz genutzt werden darf. Der Stadtpark wiederum ist ausgenommen, ebenso Friedhöfe und weitere Grünanlagen. Der Hildener Westen sowie der Bereich des Osten rund um die Walder Straße (ab der A3-Brücke) sind in der Darstellung der zugelassenen Bereiche ebenfalls rot hinterlegt – dort scheinen die Roller zwar genutzt werden zu dürfen, dort dürfen sie aber nicht abgestellt werden. Wer sie trotzdem dort parkt, muss sie weiter bezahlen.