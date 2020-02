Hilden : Ladesäulen: Vier Stunden sind möglich

Parkdauer und Tarif: Bei den Stromtankstellen der Stadtwerke Hilden stimmen sie jetzt überein. Dafür hat Martin Wenzel gesorgt. Der Hildener lädt sein Elektro-Auto gerne an der Ladestation der Stadtwerke Hilden am Warrington-Platz auf.

Jetzt allerdings haben die Stadtwerke ihre Elektroladesäulen umgerüstet. Das Bezahlen für das Aufladen, das per App oder per Ladekarte erfolgen muss, werde nun von einem anderen Dienstleister abgewickelt, hat Martin Wenzel festgestellt: „Diese bieten diverse Tarife an, die aber alle in ihrer maximalen Dauer auf vier Stunden limitiert sind. Somit ist der ehemalige Konflikt zwischen der vertraglich zugesicherten maximalen Ladezeit von 24 Stunden der maximal zulässigen Parkdauer von vier Stunden aufgehoben. Für die Nutzer der Ladesäulen herrscht nun Klarheit und Rechtssicherheit.“ Warum nicht gleich so, fragt sich der Hildener.