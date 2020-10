Beethovenstraße in Hilden : Vier Millionen für Sanierung von Mehrfamilienhäusern

Derzeit werden von Vonovia an der Hildener Beethovenstraße sechs Häuser mit insgesamt 24 Wohnungen modernisiert. Foto: Vonovia/Simon Bierwald

Hilden Die Modernisierungsarbeiten an den Vonovia Gebäuden in Hilden verlaufen offenbar planmäßig: Derzeit werden an der Beethovenstraße sechs Häuser mit insgesamt 24 Wohnungen modernisiert, teilte das Bochumer Unternehmen mit. Die Investitionen beliefen sich seit 2019 auf rund vier Millionen Euro.

Die Gebäude werden laut Vonovia mit neuen Balkonen versehen, die Fenster getauscht, Hauseingänge erneuert und neue Wohnungseingangstüren eingebaut. Die Treppenhäuser und die Außenanlagen werden demnach neugestaltet. „An der Beethovenstraße nutzen wir die Komplettmodernisierung, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen“, erklärt Michael Dröge, Regionalleiter von Vonovia. „Dort setzen wir auf die vorhandene Bebauung ein Vollgeschoss auf, dadurch entstehen zwölf neue Wohnungen.“ Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte des nächsten Jahres beendet sein.