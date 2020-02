Hilden : Vier Künstlerinnen zeigen ungleiche Paare

Hilden „Ein Kunstwerk ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament“, hat der französische Schriftsteller, Maler und Journalist Émile Zola einmal gesagt. Die Künstlerin Anne Rose hat Temperament und Talent, sie malt und zeichnet gegenständlich.

Für die Ausstellung „Quartett für Bild & Skulptur“ stellt sie ungleiche Paare gegenüber: Menschen, Pflanzen und Tiere treten in Paarkonstellationen.

Ein tierisches Schwergewicht im Ausstellungsgepäck hat die Künstlerin Michaela Gottschalk. Die Bildhauerin bringt eine 68 Kilogramm schwere Dickhaut mit und präsentiert 21 Skulpturen: Tiere, Köpfe sowie drei Torsos. Am liebsten bearbeitet sie mit Hammer und Meißel den Serpentin, einen Stein, den sie aus Simbabwe bezieht.

Die Welten der Annette Blumenhofer sind bunt und aus Keramik. Die in Witten geborene Künstlerin lebt in Ostfriesland. Sie arbeitet mit Keramik und alten Hölzern. Städte, Meere, Landschaften, Tiere und Fabelwesen bevölkern ihre Kugeln oder verlassen diese als Halbreliefs. Blumenhofer stellt in Deutschland und den Niederlanden aus.