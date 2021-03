Brutale Tat am Elbsee in Hilden : Vier Jugendliche prügeln 18-Jährigen bewusstlos

Vier Jugendliche sollen einen jungen Mann am Elbsee verprügelt haben.Die Polizei sucht nach den Tätern (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Vier unbekannte Jugendliche sollen am Dienstagabend einen 18 Jahre alten jungen Mann aus Solingen verprügelt haben. Die Tat ereignete sich am Elbsee in Hilden. Die Polizei sucht nun nach den Schlägern.

Vier gegen einen – die Polizei sucht mehrere junge Männer, die am Dienstagabend einen 18 Jahre alten Mann aus Solingen am Elbsee verprügelt haben. Zeugen alarmierten die Beamten, die die Täter aber nicht mehr finden konnten. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Das war geschehen: Gegen 20.20 Uhr saß der 18 Jahre alte Mann im Bereich Schalbruch am Elbsee, als ihm ein ihm namentlich bekannter Jugendlicher im Vorbeigehen die Baseball-Kappe wegnahm und damit weiterging. Der Solinger lief hinterher und nahm sich sein Eigentum zurück. Dabei schalteten sich zwei jugendliche Begleiterinnen ein, die den 18-Jährigen bedrohten und ohrfeigten.

„Nachdem sich die Streitenden getrennt hatten erschienen nur kurze Zeit später vier bislang noch unbekannte männliche Jugendliche an der Parkbank am Elbsee“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Vier schlugen sofort auf den Solinger ein und trafen ihn dabei mit mehreren brutalen Fausthieben im Gesicht, woraufhin er nach eigenen Angaben sogar kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Zeugen alarmierten die Polizei, während die Schläger flüchteten. Die Beamten konnte sowohl die vier Schläger als auch die zumindest teilweise namentlich bekannten Mädchen nicht mehr finden.

„Der 18-jährige Geschädigte benötigte dringend ärztliche Behandlung und wurde deshalb mit einem alarmierten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht“, erklärte der Sprecher weiter. „Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt nun zu den namentlich bekannten Mädchen und fahndet nach den vier noch unbekannten Schlägern.“

Und so sollen die Jugendlichen aussehen: Der Haupttäter ist 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte blonde Haar und trug einen grünen Jogginganzug. Der zweite Täter ist 16 bis 18 Jahre alt, ist 1,85 Meter groß, kräftig, hat blonde Haare, einen Oberlippen- und Kinnbart, er trug eine grüner Jacke und eine schwarzer Hose. Der dritte Täter war etwa 1,70 Meter groß, dünn, hatte dunkle Haare und trug einen roten Jogginganzug.

Hinweise zum Tatverlauf und zur Identifizierung der noch unbekannten Beteiligten nimmt die Polizei in Hilden unter Telefon 02103 898-6410, entgegen.

(tobi)