Hilden : Vier Kitas müssen wegen Corona Betreuung einschränken

Hiobsbotschaft für viele Eltern von Kita-Kindern: In einigen Einrichtungen kann die Stadt Hilden nicht dafür garantieren, dass die Kinder wie gewohnt betreut werden. „Das Land NRW hat beschlossen, dass ab dem 17. August 2020 alle Kindertageseinrichtungen wieder zum Regelbetrieb zurückkehren dürfen. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Träger die Einhaltung der Coronaschutzverordnung sicherstellen kann. In vier Kitas der Stadt Hilden steht allerdings nicht ausreichend Personal zur Verfügung“, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer am Vormittag. 14 Mitarbeiter könnten aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes nicht in den Gruppen eingesetzt werden.