HildenLiest Vier Grundschüler gewinnen digitalen Vorlesewettbewerb

Eigentlich war #Hildenliest aus der Not geboren worden. Marina und Alexander Schorn, Eltern eines Grundschulkindes, hatten den Wettbewerb im ersten Corona-Jahr ins Leben gerufen. Ursprünglich sollte er nur 2020 stattfinden und vergleichbare Veranstaltungen einmalig ersetzen. Das Besondere an dem Konzept: Der Wettbewerb kann dank der Technik auch mit Abstand und sogar in Quarantäne funktionieren. Da viele andere Wettbewerbe in den Jahren darauf nicht wiederbelebt wurden, scheint aus der Notlösung eine Dauerlösung zu werden. Mittlerweile steht fest, dass #HildenLiest jährlich stattfinden soll. Die Stadtbibliothek, von Beginn an eingebunden, dürfte auch zukünftig der Ort der Ehrung bleiben.