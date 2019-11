Hilden : Vier Einbrüche in der Nacht zu Allerheiligen

Hilden/Haan Drei Einbrüche aus Hilden und eine Tat aus Haan – alle zwischen 31. Oktober abends und dem Mittag des Allerheiligentages verübt – meldete die Polizei am Montag. Durch eine aufgehebelte Balkontür gelangten Einbrecher in eine Wohnung am Mühlenhof; es entstand ein Beute- und Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Unbekannte hebelten die Tür zu einer Wohnung an der Richrather Straße auf und verursachten Sachschade n von rund 150 Euro. Aus einer Werkstatt an der Forststraße in Hilden verschwanden Wertgegenstände. Die Polizei (Hinweise unter Tel. 02103 898-6410) schätzte den Gesamtschaden auf 1150 Euro. In Haan drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße ei. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.