Prozessauftakt in Düsseldorf : Hildener droht dauerhafte Einweisung in Psychiatrie

Hilden Vielfach hat ein 38-jähriger Mann aus Hilden auf Personen eingeschlagen. Mehrfach war er in die Psychiatrie eingewiesen worden. Jetzt soll das auf Dauer geschehen. Der Prozess am Landgericht Düsseldorf hat begonnen.

Von Sabine Maguire

Im Mai 2017 soll er seine ebenfalls in der städtischen Notunterkunft lebende Freundin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und in den Rücken getreten haben. Monate später soll der 38-Jährige dort die Türe zum Zimmer der Frau eingetreten haben, um seine Jacke zu holen. Kurz darauf soll er einem Zehnjährigen auf der Straße unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Weil sie ihm kein Geld habe geben wollen, soll er mit der Faust auch auf seine Mutter eingeschlagen haben. Im Januar schubste und schlug er eine ihm unbekannte Passantin solange, bis sie unweit des Bahnhofs in der Hagelkreuzstraße zu Boden gefallen war.

Mehrfach war der Hildener nach diesen Übergriffen in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden, um nach der Entlassung in sein Zimmer in der Notunterkunft zurückzukehren. Nun muss sich der Beschuldigte in einem Sicherungsverfahren am Landgericht verantworten, ihm droht die dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie.

Zu seinem Lebenslauf befragt, schilderte der 38-Jährige gescheiterte Versuche, sein Leben trotz abgebrochener Schulausbildungen dennoch irgendwie in den Griff zu bekommen. Bis zum 20. Lebensjahr gelang die Erinnerung noch nahezu lückenlos - und dann scheint es einen Bruch gegeben zu haben. Möglicherweise ist die damals diagnostizierte, psychische Erkrankung auf den Drogenkonsum zurückzuführen, den der Beschuldigte vor Gericht einräumte. Er habe mit etwa 15 Jahren begonnen, Cannabis zu konsumieren. Später seien auch noch Amphetamine dazugekommen. Er sei in die Landesklinik in Langenfeld eingeliefert worden, später habe er für „die Amerikaner gearbeitet“. Er will mehrfach mit dem damals amtierenden Präsidenten Bush telefoniert haben, die Auskunft habe ihn direkt ins „Weiße Haus“ durchgestellt. Der Präsident habe ihm gesagt, dass er sein Vater sei – für den Job bei den Amerikanern habe er 23 Millionen Dollar bekommen. Er habe dort irgendwas Technisches gemacht und hier in Deutschland habe es jemanden gegeben, der sich um den Papierkram gekümmert habe. Diese Papiere wolle er nun erstmal besorgen, um bei Gericht etwas zu seinem Job in den Vereinigten Staaten vorlegen zu können.

Der Vorsitzende Richter gab sich sichtlich Mühe, den Beschuldigten inmitten seiner psychotischen Welt verstehe zu können. Am Ende blieb der Eindruck, dass die gewalttätigen Übergriffe als Überreaktionen eines durch seine Drogensucht und eine psychische Erkrankung beeinträchtigten Mannes verstanden werden müssen.