Hochzeitstermine in Hilden : Viele wollen am 2.2.22 oder am 22.2.22 heiraten

Die Schnapszahl-Termine nächstes Jahr sind beliebt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hilden Wer am 2. 2. 22 oder am 22. 2. 22 heiraten möchte, sollte sich sputen – denn die Schnapszahl-Termine beim Standesamt sind heiß begehrt.

Der Hochzeitstag ist in der Regel der schönste Tag des Lebens – auch wenn er für das Brautpaar zeitweise sehr anstrengend ist. Noch anstrengender scheint es allerdings für viele zu sein, sich jedes Jahr punktgenau an das Datum ihres Hochzeitstages zu erinnern. Schnapszahl-Termine können dabei als Gedächtnisstütze dienen. Im kommenden Jahr gibt wieder es zwei Tage, die sich dafür ganz besonders anbieten: der 2. 2. 22 und der 22. 2. 22. Das Standesamt der Stadt Hilden trifft bereits jetzt Vorbereitungen für die zwei Tage im Februar.

Und schon jetzt zeigt sich, dass viele Hildener gerne an diesen Daten heiraten möchten: „Für beide Termine ist der Andrang sehr hoch. Sowohl per Telefon, als auch per E-Mail sind in den vergangenen Tagen viele Anfragen gestellt worden, was Paare zu beachten haben, wenn sie sich an einem der Termine trauen lassen möchten“, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn auf Nachfrage.

Das Standesamt Hilden stelle daher an diesen Tagen mehr Trautermine als üblich zu Verfügung. „Am 22. Februar 2022 waren ursprünglich keine Trauungen vorgesehen, doch insbesondere an diesen besonderen Daten wollen die Mitarbeiter des Standesamtes so vielen Paaren wie möglich die Chance geben, sich trauen zu lassen. Daher sind jeweils sieben Termine im Ratssaal des alten Bürgerhauses für die jeweiligen Termine vorgesehen“, erklärt die Stadtsprecherin weiter.

Wer im kommenden Jahr heiraten möchte und noch Interesse an einem Trautermin an einem dieser Tage habe, könne sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standesamt melden. Entweder telefonisch unter der Nummer 02103 72-1329, oder per E-Mail an die Adresse standesamt@hilden.de.

(tobi)