Hilden : Vereine atmen auf: Mehrzweckraum wieder nutzbar

Hilden Durch eine technische Aufrüstung gibt es jetzt doch einen zweiten Rettungsweg. Mehrere Gruppen können schon bald wieder trainieren.

Das Licht am Ende des Tunnels ist zum Greifen nah: Kurzfristig sei die Nutzung des Mehrzweckraumes im Gebäude des Kreisgesundheitsamtes an der Kirchhofstraße wieder möglich. Das erklärte Andre von Kielpinski-Manteuffel, Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH. Nachdem der Kreis Mettmann im vergangenen Jahr angekündigt hatte, dass das Kreisgesundheitsamt den Multifunktionsraum nicht mehr nutzen und zurückgeben möchte, haben Feuerwehr und Bauaufsicht zunächst geprüft, ob eine weitere Nutzung durch Vereine und Gruppen möglich ist, auch wenn das Kreisgesundheitsamt den Zugang und damit den zweiten Rettungsweg verschließt.

Mit dem Ergebnis: Es muss in jedem Fall ein zweiter Fluchtweg vorhanden sein. Doch der stand zunächst nicht zur Verfügung, es hätte angebaut werden müssen. „Wir haben gemeinsam mit dem Kreisgesundheitsamt eine Lösung gefunden“, berichtet Andre von Kielpinski-Manteuffel. Der aktuelle zweite Rettungsweg führt durch den Flur des Kreisgesundheitsamtes – so wie bisher auch schon. Die Tür dorthin wird allerdings mit einem Aufhebelschutz und einem Alarmsystem versehen, das anschlägt, wenn die Tür geöffnet wird. So wird sichergestellt, dass kein Unbefugter fremde Räume betritt, außer es ist ein Notfall.

Der Raum wurde in der Vergangenheit von verschiedenen Gruppen genutzt. So hat unter anderem Eva Knoche dort 22 Jahre lang Gymnastikkurse gegeben und war über die Kündigung im vergangenen Jahr mehr als überrascht. Sie soll kommende Woche den neuen Nutzungsvertrag unterschreiben: „Ich habe mich so sehr gefreut“, erklärt sie. Andre von Kielpinski-Manteuffel bestätigt Gespräche auch mit anderen ehemaligen Nutzern. Die Kurse können nach der Unterzeichnung, einer Einweisung und der Schlüsselübergabe wieder an der Kirchhofstraße starten. tobi