Hilden/Haan : Viele Gottesdienste zu Weihnachten ausgebucht, teils abgesagt

Längst nicht alle Plätze dürfen zu Weihnachten belegt werden. Foto: dpa/Harald Tittel

Hilden/Haan Für die katholischen Gottesdienste in Hilden und Haan gibt es keine Tickets mehr. Auch in den evangelischen Kirchen in der Itterstadt sind viele Plätze belegt. Haan plant zurzeit mit Online-Angeboten.

Von Sarah Maria Dietel

Die Weihnachtsgottesdienste der Pfarrgemeinde St. Jacobus Hilden und in St. Chrysanthus und Daria Haan sind bereits ausgebucht. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich. „Es tut uns sehr Leid, dass wir coronabedingt trotz unserer Bemühungen nicht allen Menschen, die es möchten, die Möglichkeit geben können, teilzunehmen“, sagt das Pastoralteam.

Gerade mit denen, die keinen Platz bekommen haben, wisse das Team sich aber im Gebet verbunden. Auch der Streaming-Gottesdienst am 24. Dezember um 22 Uhr aus der Kirche St. Chrysanthus und Daria auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde könne eine Brücke sein. Zu verfolgen ist der Gottesdienst über den Link auf der Website www.kath-hilden.de oder, indem auf YouTube in das Suchfeld „Katholische Kirche Haan Hilden“ eingegeben wird.

Wer in den Heiligabend- und Weihnachtsgottesdiensten einen Platz bekommen hat, wird gebeten, zu beachten, dass die Sitzplätze in den katholischen Kirchen zugewiesen werden. „Unsere Willkommensdienste arbeiten nach einem Plan, der die Verteilung nach Haushalten beinhaltet und die Corona-Bedingungen höchstmögliche Belegung der Kirche realisiert“, erklärt das Pastoralteam.

Auf das Fest einstimmen können sich insbesondere Familien mit Kleinkindern in Haan am Heiligen Abend zwischen 10 und 12 Uhr mit einem Betrachten der Krippe und einem kurzen Verweilen dort. Die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen sind dabei zu beachten: Es gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Kirchenbesucher ab sechs Jahren.

Für die Gottesdienste der evangelischen Gemeinde Hilden sind Online-Anmeldungen unabdingbar. Auch hier sind bereits die ersten Gottesdienste ausgebucht. Wenige Tickets gibt es jedoch noch für die Gottesdienste an Heiligabend um 15 Uhr und um 16.30 Uhr sowie für die Open-Air-Gottesdienste um 17.30 Uhr. Für den Heiligen Abend um 23 Uhr sowie den Ersten und Zweiten Weihnachtstag gibt es noch mehr Tickets. Zu buchen sind die kostenlosen Eintrittskarten über einen Link auf der Website www.evangelisches-hilden.de.

Die evangelische Gemeinde Haan wird noch über ihre Gottesdienst-Pläne zu Weihnachten informieren. Derzeit ist auf der Homepage zu lesen, dass alle Gottesdienste nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden, aber online abrufbar sind.

Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Gruiten/ Schöller hat sich aufgrund der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen dazu entschlossen, alle Präsenzgottesdienste abzusagen. Dies gilt ab sofort und bis zum 10. Januar. Davon betroffen sind auch alle am Heiligabend geplanten Open-Air-Gottesdienste auf dem Dorfanger in Gruiten und auf dem Kirchhof in Schöller, der Heiligabendgottesdienst um 23 Uhr in der Gruitener Kirche im Dorf sowie die Waldweihnacht am 22. Dezember.