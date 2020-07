Hilden : Viele Geburten per Kaiserschnitt im Kreis Mettmann

(-dts) Im Kreis Mettmann liegt die Quote der Geburten mit Kaiserschnitt höher als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Darauf weist die Krankenkasse IKK classic hin. Der Kplus-Verbund nennt Hildener Werte.

Im Jahr 2018 wurden im Kreis Mettmann 1078 von 3235 Kindern per Kaiserschnitt zur Welt gebracht – das sind 33,3 Prozent aller Geburten. „Damit liegt der Kreis Mettmann nicht nur deutlich über dem NRW-Durchschnitt von 29,9 Prozent, sondern auch über dem Bundesdurchschnitt von 29,1 Prozent“, so Michael Lobscheid von der IKK classic. Warum immer mehr Entbindungen per Kaiserschnitt erfolgen, sei nicht eindeutig geklärt. „Es gibt Situationen, in denen ein Kaiserschnitt medizinisch unumgänglich ist, etwa um das Leben von Mutter und Kind zu schützen“, so Lobscheid. „In den meisten Fällen gibt es jedoch einen Ermessensspielraum, der von Ärzten und Krankenhäusern offensichtlich ganz unterschiedlich genutzt wird.“