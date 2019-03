Hilden: Viele Freunde in Nove Mesto gefunden

Viele Freunde in Nove Mesto gefunden

HILDEN Horst Thiele organisiert Reisen für Senioren aus Hilden in die tschechische Partnerstadt Nove Mesto: „Da kann man wunderbar Urlaub machen.“

Mit Horst Thiele über Freundschaften in Europa zu plaudern, macht richtig Spaß, weil Hildens Alt-Bürgermeister Jahrzehnte hindurch schon von Amts wegen viele gute Beziehungen zu den Partnerstädten Warrington und Nové Mesto pflegen konnte. Auch private Freundschaften haben sich sowohl nach England als auch besonders intensiv nach Tschechien entwickelt.

30 Jahre ist es her, dass mit Nové Mesto nad Metujá, der „Neustadt an der Mettau“ eine Städtepartnerschaft geschlossen wurde. Stadtdirektor Dr. Karl-Detlev Göbel gab den Anstoß für diese „Ostannäherung“, wie das damals hieß. „Ich war zu der Zeit Leiter des Jugendamtes und baute den Kontakt mit dem dortigen Haus der Jugend auf“, erzählt Thiele beim Blättern in einem seiner selbst gestalteten Fotobücher. Unvergessen sei das erste große Kinderfest auf dem imposanten Marktplatz. Unvergessen auch die Grenz- und Zollkontrollen einer kommunistischen Regierung.