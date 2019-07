Hilden : Viel Bewegung auf Arbeitsmarkt

Hilden Licht und Schatten: Die Arbeitslosigkeit hat abgenommen – aber nicht im Vergleich zum Vorjahr.

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es vom Arbeitsmarkt. Die Gute: Die Arbeitslosigkeit hat im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Die Schlechte: Die Quote liegt höher als im Vorjahr. „Der Arbeitsmarkt hat sich vor dem Beginn der Sommerferien noch einmal entspannt, bevor die Arbeitslosigkeit in den Monaten Juli und Augst üblicherweise steigt. In Verbindung mit den Daten zur Beschäftigung sind das gute Nachrichten. Allerdings liegt die Arbeitslosigkeit im Juni seit fünf Jahren zum ersten Mal über dem Vorjahreswert. Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Mai ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt an Fahrt verliert“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.