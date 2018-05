Interviewreihe in Hilden: VHS und RP suchen Persönlichkeiten

Hilden Die Volkshochschule stellt in einer Interviewreihe interessante Hildener vor. Die Rheinische Post ist Medienpartner und fragt Sie: Kennen Sie jemanden, den Sie dafür empfehlen möchten?

"Was ich zu sagen habe" ist der Titel einer Interview-Reihe, die die Volkshochschule Hilden-Haan im zweiten Halbjahr starten möchte. Darin sollen Hildener zu Wort kommen, die Interessantes erlebt haben und im besten Fall bekannt bis prominent sind. "Das ist allerdings keine Bedingung", erläutert VHS-Leiter Martin Kurth. Es gehe viel mehr um die Geschichten und Begebenheiten, die die Interviewten immer an einem Mittwochabend im Weiterbildungszentrum Altes Helmholtz erzählen könnten.

Die Teilnehmer werden alle interviewt von dem Journalisten und Autor Dr. Matthias Dohmen, der einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf dem Feld der Porträts sieht. Sein letztes Buch heißt "Frauen im Tal" und besteht aus Porträts von Wuppertalerinnen. Alle Interviews werden in verkürzter Form in der RP veröffentlicht.

Am 5. Dezember macht Musikschulleiter Eva Dämmer den Jahresabschluss. Sie hat ganz sicher einen ganzen Sack Anekdoten im Gepäck - war sie doch vor ihrem Engagement in Hilden in gleicher Funktion in Haan, wo man sie vermisst, wie man hört.