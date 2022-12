Volkshochschule Hilden-Haan Das ist das Programm der VHS für 2023

Im Fachbereich 1 („Weltansichten“) kommt es zu einer Kooperation der VHS mit der Europa-Union Haan. Dadurch können drei Rathausgespräche angeboten werden: Am 13. März zu „Die sizilianische Mafia“, am 20. April zu „China und Russland“ und am 22. Mai. zu „Folgen des Brexits“. Am 11. Mai findet zudem eine Tagesexkursion nach Maastricht statt. In der Rubrik „Brennpunkte der Weltpolitik“ thematisiert die VHS gemeinsam mit der Evangelischen Erwachsenenbildung die Situation in der Ukraine. Für den 15. März ist Zarifa Ghafari angekündigt, die über ihre Erfahrungen als Bürgermeisterin in Afghanistan unter anderem ein Buch („Zarifa Afghanistan“) geschrieben hat.