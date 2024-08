Freie Plätze Kurs zur Betreuung von pflegebedürftigen Menschen in der VHS

Die Volkshochschule bietet in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Senioren im Stellwerk der Stadt Hilden einen Kurs an, der sich vorwiegend an Angehörige von an Demenz erkrankte Menschen richtet. Aber auch an solche, die sich vorstellen können, ehrenamtlich Menschen mit einer Demenzerkrankung zu begleiten, richtet sich das Angebot.