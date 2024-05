Haan bleibt geschlossen VHS Hilden bleibt auch am Brückentag geöffnet

Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag (9. Mai) verändern sich am darauffolgenden Freitag die Öffnungszeiten verschiedener Institutionen. So teilte die VHS Hilden/Haan beispielsweise jetzt in einem Schreiben mit, dass die Geschäftsstelle der Volkshochschule in der Dieker Straße 49 in Haan aufgrund des Brückentages am Freitag, 10. Mai komplett geschlossen bleiben wird.