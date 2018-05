Hilden : VHS besichtigt Classic Remise

Hilden Hier bekommen viele Männer glänzende Augen. Die Classic Remise in Düsseldorf ist ein bisschen Auto-Museum, ein bisschen Industriedenkmal und ein bisschen Verkaufsausstellung. In dem denkmalgeschützten und liebevoll restaurierten Ringlokschuppen stehen viele schöne alte Klassiker. Hier finden sich Werkstatt- und Servicebetriebe für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge, Händler für klassische Fahrzeuge, Ersatzteile und Zubehör oder klassischer Bekleidung und vieles mehr. Bei einer Führung mit der Volkshochschule Hilden-Haan am Mittwoch, 6. Juni, von 18 bis 19 Uhr erhalten die Teilnehmer Informationen über die architektonische Besonderheit des Gebäudes, seine Historie und umfangreiche Hintergründe zu klassischen Fahrzeugen.

Auch Anekdoten zu speziellen Oldtimern und "Benzingespräche" gehören dazu. Treffpunkt ist die Classic Remise an der Harffstraße 110a in Düsseldorf. Gebühr: 18 Euro. Eine schriftliche Anmeldung ist bis zum 22. Mai erforderlich. Weitere Informationen bei der VHS unter Telefon 02103 5005-30 oder www.vhs-hilden-haan.de.

(cis)