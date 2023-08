VfB Hilden feiert 120. Geburtstag Kultband „Der letzte Schrei“ beim VfB-Jubiläum

„Der letzte Schrei“ ist seit 1985 erfolgreich in ganz Deutschland unterwegs. Eigene Hits wie „Altbierbraune Augen“, (1995), „1000 Schlösser“ (2003) und „Et is wie et is“ (2005) verhalfen den Jungs um Claus „Chäf“ Schäfer zu enormer Popularität. Nach wie vor toben sie sich live auf den Bühnen der Republik aus, jetzt also auch in Hilden. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.