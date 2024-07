Absage bei Facebook Verwirrung um Oldie Night im Hildener Norden

In diesem Jahr wird es keine Oldie Night auf dem Nordmarkt in Hilden geben. Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung wurde mitgeteilt, dass IDEA-Gründungsmitglied Klaus Scheuer gestorben sei: „Klaus ist im Frühling dieses Jahres plötzlich und unerwartet von uns gegangen“, heißt es da. Nach einiger Bedenkzeit habe sich die Band entschieden, das Kapital IDEA nach 56 erfolgreichen Jahren zu schließen. „Somit wird in diesem Jahr leider auch keine Oldie Night Open Air mit IDEA stattfinden“, hieß es weiter. „Wir danken IDEA an dieser Stelle für 18 unvergessene Jahre, viele Stunden musikalische Highlights und all die großartigen Momente, die wir zusammen erleben durften. Ihr bleibt für immer in unseren Herzen.“