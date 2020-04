Corona-Krise : Verwirrung um Awo-Einkaufshilfe

Altbürgermeister Günter Scheib ist Vorsitzender der Awo Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Wohnungskonzern Vonovia bietet Mietern gemeinsam mit Awo Unterstützung bei Besorgungen an.

Für Aufregung in den Reihen der Awo hat die Ankündigung von Deutschlands größtem Wohnungsunternehmen Vonovia gesorgt, ihren Mietern eine Einkaufshilfe unter anderem in Hilden anzubieten. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt. „Davon wissen wir nur leider nichts“, sagt Awo-Vorsitzender und Altbürgermeister Günter Scheib. Der Konzern hat in Hilden einen Bestand von 834 Wohnungen.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Awo helfen ab sofort insbesondere älteren oder erkrankten Mieterinnen und Mietern, die zu Risikogruppen gehören und ihre Einkäufe daher zurzeit nicht selbst erledigen können. Auch Botengänge, Behördengänge und weitere Unterstützung können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Awo übernommen werden“, schreibt Vonovia auf der Internetseite. Darauf sei er angesprochen worden, erklärt Günter Scheib. Er hat sich bei der dort angegeben Telefonnummer gemeldet und wurde am Ende laut eigener Aussage unwirsch abgewürgt: „Ich bin ziemlich sauer“, erklärt der Awo-Vorsitzende. Die Awo in Hilden beschäftige drei hauptamtliche Mitarbeiter, die momentan alle Hände voll zu tun hätten, so Scheib weiter. „Wir können eine Einkaufshilfe, wie von Vonovia angeboten, überhaupt nicht leisten.“ Er habe bei einigen anderen Awo-Verbänden nachgefragt, die ebenfalls nichts von der Aktion wussten.

Vonovia-Sprecherin Bettina Benner bestätigt auf Nachfrage, dass der Konzern mit der Awo zusammenarbeitet, jedoch nicht mit dem Hildener Ortsverband: „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit der Awo in Aachen zusammen, so auch in diesem Fall“, erklärt sie. Die Einkaufshilfe wird also von Aachen aus koordiniert. Die Kommunikation sei vielleicht etwas „unglücklich gelaufen“, sagt sie weiter. „Aber wir wollten schnell helfen.“

(tobi)