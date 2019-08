Hilden : Verwehrte Taxifahrt mit Hund sorgt für hitzige Diskussion

Bei der Frage, ob sich Taxifahrer auf eine Fahrt mit einem Vierbeiner einlassen sollten, sind sich die Leser der Rheinischen Post nicht einig. Eine Online-Diskussion entbrannte wegen des Artikels „Taxifahrer verwehren Transport von Hund“ (RP Lokalteil Hilden, 19. August).

„Ich will auch in kein Taxi steigen, dass nach Hund stinkt“, kommentiert eine Leserin. „Es geht nicht darum, ob der nächste Fahrgast nicht einsteigen will, sondern darum, dass Taxifahrer die Mitnahme ohne schwerwiegenden Grund nicht verweigern dürfen“, erwidert ein anderer darauf.