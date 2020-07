Hilden : Verwaltung schränkt Service ein

Hilden Im Amt für Finanzservice und im Sozialamt gibt es Engpässe beim Personal. Im Bürgerbüro – die Dienststelle mit dem meisten Kundenkontakt – soll es jetzt wieder etwas besser laufen, verspricht die Stadtverwaltung.

Das Sachgebiet „Steuern und Abgaben“ im Amt für Finanzservice hat wegen personeller Engpässe bis auf Weiteres neue Servicezeiten, teilt die Stadtverwaltung mit: montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten sind die Mitarbeiterinnen telefonisch erreichbar. Zusätzlich haben Bürger die Möglichkeit, Anfragen zu Grundabgaben, Schmutzwassergebühren, Vergnügungs-, Gewerbe- oder Hundesteuer per E-Mail an steueramt@hilden.de zu senden und sich unter www.hilden.de/steuern zu informieren. Außerhalb der Servicezeiten arbeitet das Sachgebiet eingehende Mitteilungen so schnell wie möglich ab, verspricht die Stadt.