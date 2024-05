Vermisster Hildener Polizei durchkämmt Wälder auf der Suche nach Helmut T.

Letztmalig gesehen wurde Helmut T. am Sonntag, 12. Mai, gegen 16 Uhr im Umfeld seines Wohnortes. Er lebt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Dorotheenpark an der Horster Allee. Der Mann ist 1,68 Meter groß, wiegt 52 Kilogramm, hat eine auffällig schlanke Figur, braun-graue Haare, einen Schnurrbart und derzeit einen Verband am linken Unterarm. Zur Zeit seines Verschwindens trug er ein weißes T-Shirt, eine marineblaue Jogginghose sowie graue Turnschuhe mit neongelben Schnürsenkeln und ein silbernes Armband mit der Gravur „Haus Linde“.