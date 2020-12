Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Hilden : Verkehrswende lässt auf sich warten

Auf der Berliner Straße haben die Grünen Werte von 47 sowie 52,2 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter gemessen. Ein Hinweis darauf, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel offensichtlich überschritten wird. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Alle Fraktionen hatten noch vor der Kommunalwahl einstimmig ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Am 27. Januar 2021 soll der Stadtentwicklungsausschuss entscheiden, welches Büro den Auftrag erhält. Bearbeitungszeit mindestens 30 Monate, schätzt die Verwaltung. Die Vorschläge der Fachleute kommen also frühestens im Juli 2023 auf den Tisch.