Verkehr in Hilden Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Hilden

Wer am Montagmorgen auf der A 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs war, musste etwas Geduld mitbringen. Vor dem Autobahnkreuz Hilden staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf mehreren Kilometern Länge. Grund dafür war ein Unfall. Augenscheinlich hatte der Fahrer eines silber-grauen Sportwagens mit Euskirchener Kennzeichen auf Höhe der Autobahnausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto stand schräg entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur. Die beiden linken Spuren mussten gesperrt werden. Neben einem Notarztfahrzeug waren gegen 10 Uhr am Unfallort zwei Rettungswagen eingetroffen.