Aus dem Polizeibericht : Fahrzeugkontrolle mit ungeahntem Ausmaß

Eine Fahrzeugkontrolle in Hilden wurde am Donnerstagabend in ihrem Ausmaß immer größer: Nicht nur der 31-Jährige Fahrzeugführer wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes festgenommen, auch sein Fahrzeug wurde wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

