Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist bei uns am Pfingstwochenende los

Marktkonzert „Die Geige, sie singet, sie jubelt und klinget“ – so heißt es in einem beliebten Quodlibet für Kinder und dies soll auch das Motto des 3. Marktkonzertes am Pfingstsamstag, 18. Mai, um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus in Mettmann sein. Regionalkantor Matthias Röttger greift diesmal selbst in die Tasten und konnte als Duopartnerin die Geigerin Christina Schmitz gewinnen. Sie ist Dozentin an der Mettmanner Musikschule. Als Solistin brillierte Christina Schmitz zudem in einem Konzert mit dem Orchester der VHS Mettmann-Wülfrath. Am Pfingstsamstag interpretiert das Duo Werke von Corelli, Dandrieu, Bach und Benda. Einige Werke des Konzertes werden ebenfalls im Hochamt am Pfingstsonntag um 11.30 Uhr in St. Lambertus erklingen. Der Eintritt ist frei.