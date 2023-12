Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Viel los am zweiten Adventswochenende

Musikschul-Konzerte Die Weihnachtskonzerte der Musikschule Hilden sind ein echter Publikumsmagnet. Am Samstag, 9. Dezember, ist es wieder soweit. Vormittags präsentieren mehr als 100 Kinder aus dem Elementarbereich der Musikschule eine lebendige szenisch-musikalische Weihnachtsgeschichte, bevor am späteren Nachmittag dann nahezu alle Ensembles und Orchester der Musikschule zum großen Weihnachtskonzert einladen. Nach einer Idee von Kiki Hansen-Freitag und Ina van Stiphaut zeigen die Kinder aus dem Elementarbereich der Musikschule in diesem Jahr in gleich zwei Aufführungen die Geschichte „Weihnachten ist doof“, angelehnt an die bekannte Geschichte vom „Grinch“. „In den Aufführungen der Musikschule ist es ein pinkfarbenes Monster, das aus einer persönlichen Enttäuschung heraus Weihnachten einfach nur noch ,doof‘ findet und auch allen anderen die Freude am Fest vermiesen will. Ob das dem Monster schlussendlich gelingt, das wird sich am 9. Dezember auf der Bühne der Stadthalle zeigen“, erklärt Stadtsprecherin Christiane Herz. Eingebettet in diese Geschichte, bringen die Kinder in fantasievollen Kostümen Tänze auf die Bühne, die sie in den letzten Wochen mit den Fachkräften der Musikschule im Rahmen der Elementaren Musikerziehung in den Kindertageseinrichtungen eifrig eingeübt haben. Aufgrund der hohen Anzahl beteiligter Kinder präsentiert die Musikschule die Geschichte am 9. Dezember in zwei getrennten Aufführungen: um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Nachmittags um 17 Uhr beginnt dann das große Musikschulkonzert mit vielen Ensembles, Kammermusikgruppen und Orchestern der Musikschule. „Auch hier kommen leicht über 100 Akteure zusammen, die ihr Publikum in einem rund zweistündigen Programm – mit Pause– mit klassischen, weihnachtlichen, lockeren und festlichen Klängen auf Weihnachten einstimmen möchten“, so Christiane Herz weiter. Eintrittskarten kosten 8 Euro.