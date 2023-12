Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist bei uns am zweiten Adventswochenende los

Das Angebot an Veranstaltungen ist auch am zweiten Adventswochenende riesig. Überall finden Adventsbasare, Weihnachtsmärkte oder weihnachtliche Konzerte statt. Und auch das Rudelsingen setzt sich immer mehr durch, in Monheim gibt beispielsweise Max Mutzke den Ton an, in Haan lädt der MGV Gruiten ein.