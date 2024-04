Unsere Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Oldtimer und Radfahrer gehen auf große Tour

An diesem Wochenende dürfte niemanden im Kreis Mettmann langweilig werden. Zu den vielen Veranstaltungen an den kommenden Tagen gehört die Ratingen Classic: Am Sonntag, 5. Mai, startet die touristische Ausfahrt mit historischen Fahrzeugen bis Baujahr 1994. 90 Fahrzeuge gehen an den Start. Die Rallye startet um 10 Uhr bei Bruhy, Am Weinhaus 12 in Ratingen. Dort treffen ab 8 Uhr die Teilnehmer ein und bereiten sich auf den Start vor. Ab 12 Uhr treffen die Teilnehmer im Altmann Autoland an der Düsseldorfer Straße 69-79 in Haan ein. Ab 16 Uhr erreichen die Oldtimer Schloss Linnep in Ratingen-Breitscheid. Und hier kommen weitere Veranstaltungen der kommenden Tage in der Region...