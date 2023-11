Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das steht am ersten Adventswochenende in der Region an

Sternenzauber „Monheimer Sternenzauber“ nennt sich das Event, das bis zum 7. Januar in die Stadtmitte lockt. Neben der rund 400 Quadratmeter großen Eislaufbahn gehört dazu eine Glühwein-Hütte – erstmals zweistöckig – und leuchtendes Drumherum, vor allem die Weihnachtsbeleuchtung in der ganzen Einkaufsmitte. Am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Offiziell eröffnet wird der Monheimer Sternenzauber am Freitag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Bürgermeister Daniel Zimmermann sowie zwei laut Stadt „bekannte Eisprinzessinnen und ihr Schneemann“ werden gemeinsam die Eislaufbahn freigeben und die Weihnachtsbeleuchtung anschalten. Im „Winter-Chalet mit Außentheke“ gibt es heiße und kalte Getränke und Snacks, darunter Winzer-Glühwein, Winter-Punsch, Curry-Wurst, Pulled-Pork-Pommes und Churros. „Vom Balkon des Winter-Chalets kann man einen wunderbaren Ausblick auf die Eislaufbahn sowie den Sternenhimmel über dem Ingeborg-Friebe-Platz genießen“, verspricht Marc Packeisen von der städtischen Wirtschaftsförderung. Geöffnet hat die Hütte täglich von 11 bis 21 Uhr. Das beheizte Obergeschoss mit 70 Sitzplätzen kann unter www.monheim.de/sternenzauber auch für Weihnachtsfeiern reserviert werden. Die allgemeinen Öffnungszeiten der Eislaufbahn sind bis zum 20. Dezember montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr. In den Schulferien, vom 21. Dezember bis zum 7. Januar, ist die Bahn ganztägig, also montags bis sonntags von 10 bis 21 Uhr und am 7. Januar von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch an Heiligabend, am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Silvester kann man über das Eis gleiten: Am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr, am 26. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr. Am ersten Weihnachtstag und an Neujahr bleibt die Bahn geschlossen. Samstags gibt es jeweils von 13 bis 13.45 Uhr ein Show-Training der Bambini der SG Monheim Skunks, und um 15 Uhr erklingen in Kooperation mit dem Ulla-Hahn-Haus von Monheimer Kindern eingelesene Adventsgeschichten. Das komplette Programm findet sich unter www.monheim.de/sternenzauber.