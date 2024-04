Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist los am dritten Aprilwochenende

Frühstücks-Treff Welche Macht Gedanken über uns ausüben, will Birgit Fingerhut am Samstag, 20. April, den Zuhörerinnen des Haaner Frühstücks-Treffens an der Ellscheider Straße 42-46 in ihrem Referat vermitteln. Birgit Fingerhut lebt in Berlin und war in der christlichen Studentenberatung tätig. Der Vortrag beginnt um 9.30 Uhr, Einlass ist 8.45 Uhr. Die verbindlichen und frühzeitigen Anmeldungen nehmen Renate Köhler (02129 4929) und Ute Rentrop (02129 378751) entgegen. Auch eine Anmeldung per E-Mail unter FFF.haan@web.de ist möglich.