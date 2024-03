Veranstaltungen im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende bei uns los

Kabarett Heinz Gröning – NightWash-Comedian der ersten Stunde und vielen Komikfreunden als der Unglaubliche Heinz ans Herz gewachsen – beehrt den Schaustall, Winkelsweg 38 in Langenfeld, am Samstag, 16. März, 20 Uhr, mit seiner neuesten Werkschau „Fifty Shades of Heinz“. Wer nun an den entsprechenden Film denkt, wenn er den „Master of Comedy“ mit neckischer Maske auf den Fotos und Plakaten zum Programm sieht, dem sei gesagt: Der Name Heinz hat es „noch nie in die Top 10 der erotischsten Vornamen“ geschafft. Dennoch ist „50 Shades of Heinz“ ein unglaubliches Panoptikum der immer komplexer werdenden Zeit. Fein beobachtet und pointiert kommentiert von einem famos gereiften Comedian. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.