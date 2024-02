Veranstaltungs-Tipps für den Kreis Mettmann Comics zeichnen, Steinzeit erleben, Müll wegräumen

Der Winter verabschiedet sich langsam, die ersten Pflanzen blühen bereits, überall kündigt sich der Frühling an: Der März steht bevor, das Grau verschwindet, das Grün zeigt sich. Zeit für den Frühjahrsputz. In einigen Kommunen des Kreises Mettmann steht am kommenden daher auch das Großreinemachen in Form von Dreck-weg-Tagen an. Fleißige Helfer sind überall gerne gesehen.