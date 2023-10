Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Konzerte, Kompaniefest, Kabarett am Wochenende

Die Wetteraussichten fürs Wochenende sind durchwachsen. Es bleibt recht mild, Wolken ziehen über unseres Region, aus denen es hin und wieder auch mal regnen soll. Das dürfte vor allem die Händler und Besucher des Fabry-Marktes und des parallel stattfindenden Einkaufssonntags in Hilden interessieren – sonst finden die Veranstaltungen am Wochenende vor allem geschützt in Gebäuden statt.