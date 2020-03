Coronavirus : Stadt sagt Veranstaltungen wegen Coronavirus ab

Der Büchermarkt findet an diesem Wochenende nicht statt. Foto: Ralph Matzerath

Hilden/Haan Für die kommenden zwei Wochen setzt die Stadt Hilden Großveranstaltungen aus. Sie reagiert damit auf Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts sowie auf einen Erlass der NRW-Landesregierung. Die Hoffnung: Mit solchen Maßnahmen lässt sich die Ausbreitung des Coronavirus’ eindämmen. Auch in Haan und den anderen Kreisstädten werden Veranstaltungen abgesagt. Unterdessen gibt es in Hilden einen ersten Verdachtsfall.

Mit der Absage von vier Veranstaltungen in den kommenden zwei Wochen reagiert die Stadt Hilden auf die Ausbreitung des Coronavirus’ in der Region. „Nicht stattfinden können in Absprache mit den Veranstaltern der Hildener Büchermarkt (14./15. März 2020), die Komödie „Vom Winde verweht" (18. März 2020) in der Stadthalle, das Lions-Benefizkonzert (19. März 2020) und die Sportlerehrung (20. März 2020). Für die Ehrung sucht das Sportbüro einen Ersatztermin nach den Sommerferien“, teilte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer gerade mit.

Bei den vier Veranstaltungen rechnen die Organisatoren entweder mit mehr als 1000 Gästen oder es liegen andere Risikokriterien vor, erklärt sie weiter. „Es kommen viele Menschen (im hohen dreistelligen Bereich) aus unterschiedlichen Städten in geschlossenen Räumen zusammen. Diese Menschen können namentlich nicht erfasst werden und stehen beziehungsweise sitzen über einen längeren Zeitraum eng beieinander“, so Ludes-Loer.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt Ordnungsdezernent Norbert Danscheidt. „Jede Absage ist für die Veranstalter, für die Künstlerinnen und Künstler, die Sportlerinnen und Sportler sowie die Gäste enttäuschend. Für manche ist sie sogar mit finanziellen Einbußen verbunden. Unsere oberste Priorität muss es aber sein, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Vor allem, um die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen, die aufgrund ihres Alters oder einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören.“

Auch die Gebrauchtwagenbörse ist abgesagt. Foto: Ralph Matzerath

Die Absagen gelten zunächst für die kommenden beiden Wochen. Wie es darüber hinaus weitergeht, steht noch nicht fest. Der Erlass des Landes gelte „bis auf Weiteres“, teilte die Stadtsprecherin mit. In den kommenden Wochen werde die Verwaltung jede Veranstaltung im Einzelfall auf ihre Durchführbarkeit prüfen. „Als Ordnungsbehörde liegt es in unserer Verantwortung, die Anweisungen des Landes in Hilden umzusetzen“, erklärt Michael Siebert, Leiter des Ordnungsamtes. Die gelten bislang aber nur für Großveranstaltungen. „Jede Veranstalterin und jeder Veranstalter hat darüber hinaus die Möglichkeit, kleinere Events beispielsweise in Gaststätten selbst zu verschieben“, ergänzt Siebert. „Auch die Bürgerinnen und Bürger sollten sich überlegen, ob sie sich bewusst in eine solche Situation begeben wollen.“ Die Stadt empfiehlt, da wo es möglich ist, Menschenansammlungen zu vermeiden.

Das Virus breitet sich derweil weiter aus. „Es sind vier neue Erkrankte zu vermelden“, erklärte Kreissprecherin Tanja Henkel zur Lage in unserer Region. Zu den acht Erkrankten in Erkrath komme ein weiterer hinzu. Zudem gebe es zwei Erkrankte in Langenfeld und einen in Mettmann. Insgesamt sind also zwölf Menschen im Kreis Mettmann positiv getestet worden.

„Die Zahl der Verdachtsfälle ist im ständigem Fluss“, so Henkel weiter. Es gebe immer wieder negativ getestete Personen, dafür kämen neue Verdachtsfälle hinzu. „Derzeit gibt es elf begründete Verdachtsfälle: drei in Erkrath, drei in Haan, zwei in Ratingen, einen in Hilden, einen in Mettmann und einen in Wülfrath“, erklärt Henkel. Die Betroffenen bleiben in häuslicher Quarantäne.

Die Konzerte des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden finden nicht statt. Oberstleutnant Michael Euler hat beispielsweise das für diesen Mittwochabend, 19 Uhr, geplante Kammerkonzert abgesagt. Ob noch alle Gäste erreicht werden, könne er nicht mit Sicherheit sagen. An der Pforte der Waldkaserne wird heute Abend daher ein Soldat stehen und die Besucher vertrösten müssen. Die Konzerte in Meckenheim (Freitag), Mettmann (Samstag) und in Hilden (19. März) sind ebenfalls abgesagt worden. Wie es um Mönchengladbach (Sonntag) und den Rest der Konzerttour des Hildener Bundeswehrorchesters steht, ist noch unklar.

Ob die Absage von Großveranstaltungen ausreicht, das Virus aufzuhalten, zweifeln Experten des Robert Koch-Instituts (RKI) unterdessen an. Die Menschen müssten sich auch überlegen, ob sie kleinere Veranstaltungen, etwa in Gaststätten oder im privaten Bereich noch besuchen wollten, insbesondere wenn es dort noch enger oder schlechter belüftet sei, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Er betonte: „Wir müssen Abstand zwischen die Menschen bringen, damit es nicht zu Übertragungen kommt.“ Man appelliere an die Eigenverantwortung.

Nicht nur in Hilden werden Veranstaltungen abgesagt. Hier ein Überblick:

- Der Haaner Turnerbund 1890 hat seine für Mittwoch, 18. März, geplante Jahreshauptversammlung „auf unbestimmte Zeit verschoben“.

- Der für Sonntag, 15. März, geplante Neandertal-Lauf wurde abgesagt.

- Der Kreisfeuerwehrverband Mettmann hat einen Führungskräftefortbildung ‪am 14. März‬ auf Kreisebene sowie der Kreisfeuerwehrverbandstag ‪am 28. März‬ auf einen noch unbestimmten Termine verschoben. Begründung: Es gehe darum, „die Dienstfähigkeit der kritischen Infrastruktur Feuerwehr aufrecht erhalten zu können“.

- Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert hat entschieden, ihre Filiale Langenberg bis voraussichtlich Ende dieser Woche zu schließen: „Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht – doch sie dient deinem Schutz, der Vorsorge für unsere Mitarbeiter und dem Kampf gegen die Virenausbreitung.“

- In Langenfeld fallen nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss an diesem Wochenende sowohl der Trödelmarkt des CDU-Ortsvereins Immigrath am Samstag und Sonntag in der Stadthalle aus als auch der Antik- und Trödelmarkt in der Stadtgalerie am Sonntag.