Veranstaltungen vom 22. bis 24. März Ostereierschießen, Omatrick, Osterbasar – das ist los bei uns

Kinderwagenführung An jedem dritten Donnerstag im Monat, so auch am 21. März, bietet die städtische Monheimer Kunstschule eine Gratis-Führung für frischgebackene Eltern an. Im Blickpunkt: die Kunst im öffentlichen Raum in der Rheingemeinde. Wer sind die Künstler? Wie sehen die Kunstwerke aus? Wie sind sie entstanden? Die Führung richtet sich an alle, die Lust haben, etwas über Kunst zu erfahren. „Bringt euer Baby einfach mit und verbindet den Mittagsschlaf oder täglichen Spaziergang mit einem Austausch über die Kunstwerke in der Stadt“, lädt Ninja Walbers von der Kunstschule ein. Großeltern und andere Betreuungspersonen sind ebenfalls willkommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Großplastik „Points of View“ von Tony Cragg in Monheim-Mitte am Busbahnhof (Foto). Von dort aus spaziert die Gruppe gemeinsam zu einem ausgewählten Kunstwerk. Dauer der Veranstaltung: etwa anderthalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.