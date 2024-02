Veranstaltungen im Kreis Mettmann Radtour, Demo und ganz viel Kultur

Lesung Jürgen Schwenzfeier liest am Sonntag, 18. Februar, ab 18 Uhr im Museum Abtsküche, Abtskücher Straße 37. Jörg Schwenzfeier wuchs im Bergischen, in Heiligenhaus, auf und lebt heute in Monheim am Rhein. Er studierte Romanistik und Germanistik in Düsseldorf, Paris, Madrid und Münster. Bevor er Lehrer für die Fächer Spanisch, Deutsch und Latein wurde, arbeitete er viele Jahre in der Erwachsenenbildung. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit entdeckte er die Lust am Schreiben. Seine Erkenntnis: „Das Schöne am Schreiben ist für mich nicht nur, dass es hilft, Gedanken zu ordnen, sondern dass man sich selbst dabei so wunderbar überraschen kann.“ Diese Überraschung führte zu Büchern verschiedenster Genres. Im Museum wird Jörg Schwenzfeier hauptsächlich aus seinem Buch „Letzter Bus ab Gruiten Dorf“ (2021) lesen, in dem der Autor jeder der zehn Städte des Kreises eine Geschichte widmet. Karten zum Preis von 6 Euro (AK 8Euro) gibt es unter NeanderTicket.de