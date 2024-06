Veranstaltungen im Kreis Mettmann Unsere Tipps fürs zweite Juniwochenende

Schützenfest Von Freitag, 7. Juni, bis Montag, 10. Juni, feiern die Hildener St.-Sebastianus-Schützen ihr großes Traditionsfest in der Innenstadt. Am Freitag, 7. Juni, eröffnet Bürgermeister Claus Pommer das Fest offiziell mit dem Fassanstich. Zuvor marschiert die Schützenbruderschaft mit dem Spielmannszug „Stattpfeifer“ auf. Ab 18 Uhr heißt es: das Beste aus Pop und Fox, Musik der letzten 40 Jahre mit DJ Frank. Am Samstag, 8. Juni, startet um 11 Uhr das Lichtpunkt-Preisschießen im Festzelt für Jugendliche und Erwachsene mit anschließender Preisverleihung. Für 15 Uhr laden die Schützen zum Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Peter Weisheit sorgt für die musikalische Untermalung. Um 20 Uhr beginnt der große Schützenball im Festzelt. Die Band „Sickspack“ spielt Coverrock. Der Eintritt kostet 12 Euro. Vorverkauf im Reisebüro Dahmen (Mittelstraße 73), in der Schützenhalle (Oststraße 80, dienstags 19 bis 21 Uhr und sonntags 10.30 bis 12.30 Uhr) sowie an der Abendkasse. Am Sonntag, 9. Juni, bleibt vormittags noch genug Zeit für die Europawahl. Erst um 14.30 Uhr stellen sich die Gastvereine am Warringtonplatz auf, ab 15 Uhr ziehen sie im großen Festzug durch die Innenstadt. Für 15.45 Uhr sind ein Platzkonzert und die Parade vor dem Bürgerhaus geplant. Um 16.30 Uhr heißt es „Abschlussspiel der Kapellen im Festzelt“, bevor um 17 Uhr die Gastvereine offiziell im Festzelt begrüßt werden. Ab 18 Uhr spielt die Blaskapelle Garath zum Tanz auf. Am Montag steht dann ab 10 Uhr das Königsschießen im Schießstand an der Oststraße 80 an. Jeder und jede kann ab 11 Uhr sein/ihr Glück beim Bürgerschießen probieren. Gegen 15 Uhr sollen die neuen Majestäten proklamiert werden. Um 20 Uhr startet der große Krönungsball. Den Großen Zapfenstreich spielen die Blaskapelle Garath und der Spielmannszug Blau-Weiß Garath.