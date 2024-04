Veranstaltungen im Kreis Mettmann Unsere Tipps für das zweite Aprilwochenende

Gleich mehrere Stadtfeste stehen an dem zweiten Aprilwochenende im Kreis Mettmann an. Außerdem wird viel Kultur geboten. Der Überblick über unsere Veranstaltungstipps beginnt mit dem...

Frühlingsfest Am Sonntag, 14. April, lädt die Stadt Monheim zum Frühlingsfest ein. Ab 11 Uhr wird in der Innenstadt gefeiert, und von 13 bis 18 Uhr öffnen auch die Geschäfte ihre Türen. Es gibt 80 Kreativmarktstände, eine Modenschau der Monheimer Boutiquen und eine kostenfrei nutzbare Fahrradwaschanlage. „Wir haben ein tolles Programm für die ganze Familie entwickelt und freuen uns auf die erste große Veranstaltung des Jahres“, sagt Citymanager Marc Packeisen, der zehntausende Besucher in der Stadtmitte erwartet. 80 Aussteller aus den Bereichen Garten, Dekorationen, Textilien, Accessoires, Lifestyle oder Outdoor-Aktivitäten ihre Stände auf. Dazwischen gibt es an rund 30 Food-Trucks vielfältige Speisen wie Burritos, Garnelen vom Grill, Spießbratenbrötchen und Süßes wie Crepes oder Waffeln am Stiel. Dazu sorgen die Bands „The Travelers“ und „Musik for the Kitchen“ für die passende Begleitung. Zahlreiche Vereine laden an 25 Mitmach- und Ausprobierständen zum Lacrosse, Minigolf, Segeln, Schach, Tennis oder Tischtennis ein. Auch ein Surfsimulator und eine sieben Meter hohe Kletterwand zum Bouldern werden aufgebaut. Das Deutsche Fahrradmuseum kommt aus dem bayerischen Bad Brückenau mit einer kleinen Ausstellung samt Teststrecke nach Monheim.