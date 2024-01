Veranstaltungstipps fürs Wochenende im Kreis Mettmann Karneval, Konzerte und Kästner-Abend

Das Jahr ist noch jung, die Temperaturen niedrig – heiß her geht es teilweise aber in den Sälen des Kreises Mettmann. Denn am zweiten Januarwochenende steigen in vielen Städten Karnevalssitzungen mit hochkarätigem Programm. Beispielsweise beim Prinzenbiwak in der Hildener Stadthalle am Sonntag.